НА КРЫШЕ ДОМА МОСКВЫ В СУХУМЕ В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ РОССИЙСКОЙ СТОЛИЦЫ ЗВУЧАЛ ДЖАЗ
Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. Джазовый вечер, посвященный дню рождения Москвы, прошел в пятницу вечером на крыше Дома Москвы в Сухуме. День Москвы отмечается в первую или во вторую субботу сентября. В этом году российской столице исполнилось 876 лет.
Для гостей вечера выступил джазовый коллектив участника музыкального проекта «Голос» Дениса Хагба и российской джазовой певицы, солистки оркестра БИГ БЭНД Сочи Юлии Алексеевой. В концерте также приняли участие Альдона Цкуа, Армен Хачатурян и Юрий Охочинский.
Музыканты исполнили легендарные мировые и российские хиты в джазовом исполнении в стиле соул, фанк и блюз, а также «Московские окна» композитора Тихона Хренникова на стихи Михаила Матусовского и «Этот город» группы «Браво» в авторских аранжировках.
Ранее Дом Москвы в Сухуме провел в Сухумском олимпийском бассейне детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Дня города Москвы.
Мероприятия были организованы при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника и филиалом ГАУ «Московский Дом соотечественника» – «Дом Москвы в Сухуме».
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