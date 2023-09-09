ЗАВТРА В АБХАЗИЮ ПРИБЫВАЕТ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОЕЗД «РИЦА»
Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. В рамках договорённости РУП «АЖД» с АО «Федеральная пассажирская компания» совместно с ООО «РЖД Тур» 10 сентября в Республику Абхазия прибудет туристический поезд «Рица». Турпоезд проследует по маршруту: Сочи – Роза Хутор – Гагра – Сухум – Сочи – Аэропорт Сочи Тур.
По мультимодальному маршруту туристы путешествуют из Череповца в Сочи и Абхазию, используя при этом два вида транспорта – самолет и поезд. От Череповца до аэропорта Сочи пассажиры проследуют самолетом, далее пересядут в туристический поезд, в котором отправятся до Розы Хутор и курортов Абхазии.
Круиз продлится 6 дней. Первая остановка – Роза Хутор, а на следующей день туристы прибудут в Гагру. Третий день путешествия будет посвящен Новому Афону, еще два дня туристы проведут в Сухуме. Заключительный день круиза пройдет в Сочи.
РУП «АЖД» и в дальнейшем будет налаживать сотрудничество с Федеральной пассажирской компанией Российской Федерации для того, чтобы в стране курсировало ещё больше туристических поездов.
Также была создана организация ООО «АЖД ТУР», которая будет отвечать за такого рода проекты туристического характера.
Для приема поезда на станциях «Сухум» и «Гагра» были установлены силовые трансформаторы, была проведена новая электропроводка. Каждый вагон будет иметь свой источник питания во время простоя вагонов. Также созданы условия для обеспечения поезда водой.
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