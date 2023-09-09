КОНЦЕРТ «ИСПАНСКИЙ ЧАС» ПРОЙДЕТ В ГОСФИЛАРМОНИИ
Сухум. 9 сентября 2023. Абхазия-Информ. 23 сентября на концерте Кристины Эшба и Аркадия Резника «Испанский час» прозвучат известные произведения Родриго, Таррега, Гарсиа Лорки, Гранадоса, Альбениса и Фальи. Это будет вечер исконно испанской музыки, академической гитары и колоритного вокала. Испанская гитара – сочетание сдержанности и страсти, великих традиций и великих имен!
Кристина Эшба – заслуженная артистка Республики Абхазия, солистка Абхазской государственной филармонии.
Аркадий Резник – гитара, солист Москонцерта.
Билеты можно приобрести уже сейчас.
Ссылка для онлайн-оплаты: https://ticketme.biz/activi.../01H9JMVPJ5SXXMFX1GV0EHM0R0
Также билеты доступны в кассе филармонии, офисах компании «А-Мобайл».
Справки по телефону: 715-49-49.
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