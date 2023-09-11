АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕВОЗЯЩИЙ ДИЗТОПЛИВО ПЕРЕВЕРНУЛСЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ
Новости Понедельник, 11 сентября 2023 19:23
Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. На республиканской трассе в районе села Верхняя Эшера перевернулся Автомобиль перевозящий дизтопливо.
Для предотвращения возгорания и для устранения последствий произошедшего на место происшествия выехали два пожарно-спасательных расчета МЧС.
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