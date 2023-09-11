ВСТРЕЧА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ В МОСКВЕ

Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Москве в воскресенье состоялась традиционная ежегодная встреча посла Абхазии в России и руководства «Московской Абхазской Диаспоры» (МАД) со студентами-первокурсниками из Абхазии.

Посол Алхас Квициниа поздравив студентов с началом учебы в вузе, пожелал им больших успехов. Он отметил, что Абхазия заинтересована в грамотных профессионалах и очень надеется на молодых квалифицированных специалистов, которыми первокурсники станут после окончания вузов.

Заместитель председателя правления «Московской Абхазской Диаспоры» Руслан Хагба и исполнительный директор Даур Барганджия рассказали ребятам об истории формирования МАД, ее деятельности и планах.

Первокурсники также познакомились со своими соотечественниками – председателями абхазских студенческих землячеств, а старший преподаватель МГИМО Амина Агрба рассказала об особенностях обучения в вузах Москвы.

Дипломат посольства Ренат Бения, также принимавший участие во встрече, напомнил ребятам, что в посольстве внимательно следят за успеваемостью студентов и всегда готовы оказать посильную помощь в решении возникающих вопросов.