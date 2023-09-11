 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ В МОСКВЕ

Новости Понедельник, 11 сентября 2023 19:27
Оцените материал
(0 голосов)
ВСТРЕЧА С ПЕРВОКУРСНИКАМИ В МОСКВЕ

Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Москве в воскресенье состоялась традиционная ежегодная встреча посла Абхазии в России и руководства «Московской Абхазской Диаспоры» (МАД) со студентами-первокурсниками из Абхазии.

Посол Алхас Квициниа поздравив студентов с началом учебы в вузе, пожелал им больших успехов. Он отметил, что Абхазия заинтересована в грамотных профессионалах и очень надеется на молодых квалифицированных специалистов, которыми первокурсники станут после окончания вузов.

Заместитель председателя правления «Московской Абхазской Диаспоры» Руслан Хагба и исполнительный директор Даур Барганджия рассказали ребятам об истории формирования МАД, ее деятельности и планах.

Первокурсники также познакомились со своими соотечественниками – председателями абхазских студенческих землячеств, а старший преподаватель МГИМО Амина Агрба рассказала об особенностях обучения в вузах Москвы.

Дипломат посольства Ренат Бения, также принимавший участие во встрече, напомнил ребятам, что в посольстве внимательно следят за успеваемостью студентов и всегда готовы оказать посильную помощь в решении возникающих вопросов.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 11 сентября 2023 19:28

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АВТОМОБИЛЬ ПЕРЕВОЗЯЩИЙ ДИЗТОПЛИВО ПЕРЕВЕРНУЛСЯ НА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ТРАССЕ ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ «МИР КАВКАЗУ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.