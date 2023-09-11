ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ФЕСТИВАЛЕ МАСТЕРОВ ИСКУССТВ «МИР КАВКАЗУ»
Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Государственный ансамбль народного танца «Кавказ» им. К. Т. Тарба примет участие в Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу» в Черкесске.
В состав делегации вошли заместитель министра культуры Республики Абхазия Динара Смыр и начальник отдела культуры и искусства Автандил Конджария.
В фестивале «Мир Кавказу» принимают участие этнографические, фольклорные, вокальные, инструментальные, хореографические коллективы и отдельные исполнители, представляющие свою национальную культуру в разных жанрах.
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