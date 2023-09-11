 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Новости Понедельник, 11 сентября 2023 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с представителями общественных благотворительных организаций республики – Детского фонда Абхазии, «Панорама», «Кяраз», оказывающих поддержку детям и подросткам в трудной жизненной ситуации, без родительской опеки.

Руководитель Детского фонда Абхазии Асида Ломия высказала консолидированную озабоченность неправительственных организаций ситуацией с детьми и подростками, чьи родители либо скончались, либо лишены прав, отбывают наказание в местах лишения свободы или ведут асоциальный образ жизни.

Проблемы, по мнению участников встречи, заключаются в отсутствии скоординированной деятельности общественных организаций, социальных служб и учреждений образования. Кроме того, в республике нет специализированного государственного учреждения, в обязанности которого входила бы опека таких категорий детей и подростков.

Премьер-министр разделяет озабоченность детских неправительственных организаций сложившейся ситуацией. Александр Анкваб считает, что она усугубляется и правовыми пробелами в законодательстве, и отсутствием квалифицированных специалистов по работе с детьми, оказавшимися без родительского призора.

Премьер-министр поддержал идею детских общественных организаций по созданию целевого антикризисного центра на промежуточный период, а в последствии - постоянно действующего специализированного учреждения.

Участники встречи условились представить конкретные предложения правительству для определения последующих действий.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Понедельник, 11 сентября 2023 19:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЮНЫЕ ФЕХТОВАЛЬЩИКИ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА СОЧИ 13% ОТ ВСЕХ ПОЕЗДОК РОССИЯН ЗА ГРАНИЦУ ЛЕТОМ ПРИШЛОСЬ НА АБХАЗИЮ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.