АЛЕКСАНДР АНКВАБ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб провел встречу с представителями общественных благотворительных организаций республики – Детского фонда Абхазии, «Панорама», «Кяраз», оказывающих поддержку детям и подросткам в трудной жизненной ситуации, без родительской опеки.

Руководитель Детского фонда Абхазии Асида Ломия высказала консолидированную озабоченность неправительственных организаций ситуацией с детьми и подростками, чьи родители либо скончались, либо лишены прав, отбывают наказание в местах лишения свободы или ведут асоциальный образ жизни.

Проблемы, по мнению участников встречи, заключаются в отсутствии скоординированной деятельности общественных организаций, социальных служб и учреждений образования. Кроме того, в республике нет специализированного государственного учреждения, в обязанности которого входила бы опека таких категорий детей и подростков.

Премьер-министр разделяет озабоченность детских неправительственных организаций сложившейся ситуацией. Александр Анкваб считает, что она усугубляется и правовыми пробелами в законодательстве, и отсутствием квалифицированных специалистов по работе с детьми, оказавшимися без родительского призора.

Премьер-министр поддержал идею детских общественных организаций по созданию целевого антикризисного центра на промежуточный период, а в последствии - постоянно действующего специализированного учреждения.

Участники встречи условились представить конкретные предложения правительству для определения последующих действий.