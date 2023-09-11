13% ОТ ВСЕХ ПОЕЗДОК РОССИЯН ЗА ГРАНИЦУ ЛЕТОМ ПРИШЛОСЬ НА АБХАЗИЮ
Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Аналитики российского сервиса по бронированию путешествий подытожили, что летом 2023 года 13% всех поездок россиян за рубеж пришлись на Абхазию. По подсчетам экспертов, еще 53% поездок россиян пришлось на зарубежные страны: Турцию, Таиланд, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.
Стало известно, что по данным Федеральной таможенной службы России, с начала мая текущего года границу между Россией и Абхазией пересекли пять миллионов человек в обоих направлениях.
Как сообщалось ранее, впервые комплексный туристический маршрут «Рица» запустили в Абхазию для российских путешественников. Первый поезд уже отправился из Сочи в Абхазию.
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