ЗЕНИТЧИКИ ВОЕННОЙ БАЗЫ ЮВО В АБХАЗИИ ПОРАЗИЛИ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ БЕСПИЛОТНИКИ УСЛОВНОГО ПРОТИВНИКА
Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Военнослужащие зенитных ракетных подразделений военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии в ходе тренировки по управлению огнем средств противовоздушной обороны (ПВО) поразили разведывательные беспилотные летательные аппараты (БЛА) условного противника.
В условиях горно-лесистой и прибрежной местности расчеты ПВО соединения отработали задачи разведки, захвата, сопровождения и условного уничтожения воздушных целей на высотах до 2 тыс. м, летящих со средней скоростью 200 км в час. Для имитации БЛА условного противника военнослужащие ЮВО задействовали летательные аппараты «Орлан», «Застава» и «Гранат».
Также были выполнены задачи по занятию и маскировке стартовых позиций, организации системы связи и управления, приведению техники из походного положения в боевое.
При выполнении задач были задействованы зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Оса-АКМ», «Стрела-10» и переносные ЗРК «Игла».
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