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Абхазия Информ

ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ПРОЙДЁТ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ

Новости Понедельник, 11 сентября 2023 19:39
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ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ПРОЙДЁТ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ

Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Дом Москвы в Сухуме приглашает журналистов, руководителей и сотрудников пресс-служб различных министерств, ведомств и организаций, принять участие в семинаре для журналистов, который пройдёт 15 и 16 сентября. Спикеры семинара:

– Игорь Чекунов – журналист, блогер, спортивный комментатор (Россия-24, РБК, РИА Новости);

– Мария Кабанова – продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии;

– Игорь Челотканов – стратег по цифровым коммуникациям («Агентство Маслов»).

Темы мастер-классов:

– Интерактивный практикум: «Создание видео-контента: сценарий, съемка, монтаж»;

– Методы и технологии раскрутки Telegram-канала: контент и продвижение»;

– «Тренды социальных сетей: как делать интересный контент»;

– «Как сделать популярным свой аккаунт в социальных сетях: контент и продвижение».

По итогам семинара каждому участнику будет вручён именной сертификат.

Все вопросы по телефону: +7 (940) 969-83-55.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 11 сентября 2023 19:42

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