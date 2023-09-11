ДВУХДНЕВНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ ПРОЙДЁТ В ДОМЕ МОСКВЫ В СУХУМЕ
Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Дом Москвы в Сухуме приглашает журналистов, руководителей и сотрудников пресс-служб различных министерств, ведомств и организаций, принять участие в семинаре для журналистов, который пройдёт 15 и 16 сентября. Спикеры семинара:
– Игорь Чекунов – журналист, блогер, спортивный комментатор (Россия-24, РБК, РИА Новости);
– Мария Кабанова – продюсер дирекции мультимедийных центров Sputnik в странах ближнего зарубежья и Балтии;
– Игорь Челотканов – стратег по цифровым коммуникациям («Агентство Маслов»).
Темы мастер-классов:
– Интерактивный практикум: «Создание видео-контента: сценарий, съемка, монтаж»;
– Методы и технологии раскрутки Telegram-канала: контент и продвижение»;
– «Тренды социальных сетей: как делать интересный контент»;
– «Как сделать популярным свой аккаунт в социальных сетях: контент и продвижение».
По итогам семинара каждому участнику будет вручён именной сертификат.
Все вопросы по телефону: +7 (940) 969-83-55.
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