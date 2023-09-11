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Абхазия Информ

«ВОТ ТЕБЕ И БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ»: ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ РФ ОСТАВИЛИ ОТЗЫВ ОБ ОТЕЛЕ «СИРИУС» В АБХАЗИИ ПО СОЧИНСКОЙ ЦЕНЕ

Новости Понедельник, 11 сентября 2023 19:42
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«ВОТ ТЕБЕ И БЮДЖЕТНЫЙ ОТДЫХ»: ПЕНСИОНЕРЫ ИЗ РФ ОСТАВИЛИ ОТЗЫВ ОБ ОТЕЛЕ «СИРИУС» В АБХАЗИИ ПО СОЧИНСКОЙ ЦЕНЕ

Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. Поиск жилья – важная часть подготовки к отпуску. Чем комфортнее отель или гостевой дом, тем удачнее отдых на море. В 2023 году даже простые варианты жилья на курортах заметно выросли в цене.

Авторы Дзен-канала «Неугомонные пенсионеры» сообщили, как прошел их «бюджетный» отдых в Абхазии. Эта страна попала в список популярных направлений отдыха для жителей РФ. Российские пенсионеры в очередной раз посетили Абхазию и рассказали о ценах.

Семейная пара остановилась в отеле «Сириус». Номер с завтраком обходился в 6,5 тыс. рублей в сутки. В комнате есть удобное спальное место, холодильник, телевизор и все необходимое. Уборка в номере проводилась каждый день. Включенные в стоимость завтраки были вкусными, а порции большими.

«И решила я узнать, а сколько будет стоит отель в центре Сочи, в котором мы отдыхали в апреле с подругой. Зашла на сайт бронирования и вот, что выяснила. В апреле за четверо суток мы заплатили 12600 рублей. А здесь за пять суток 21000 рублей», – сообщила туристка.

За последние годы цены на отдых в Абхазии выросли в несколько раз. Раньше в этой стране можно было сэкономить на жилье, но ситуация изменилась. «Бюджетный» отдых в Абхазии теперь может быть не всем по карману.

https://glas.ru/news/20230909/445470/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 11 сентября 2023 19:47

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