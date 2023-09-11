55 НЕТРЕЗВЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ
Сухум. 11 сентября 2023. Абхазия-Информ. В результате проведенных комплексных рейдовых и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение дорожной безопасности, за прошедшую неделю сотрудниками подразделений Госавтоинспекции МВД Абхазии выявлено 1608 нарушений правил дорожного движения, из которых 65 – нарушение норм тонирования автостекол.
55 водителей привлечены к административной ответственности за управление автотранспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, 1 водитель под воздействием наркотического средства.
Детальная информация о совершенных административных правонарушениях ежесуточно публикуется на официальном сайте МВД Абхазии: https://mvdra.org/news/
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