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Абхазия Информ

НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛЯНЕ МЫКУАШТА ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ

Новости Вторник, 12 сентября 2023 18:45
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НА ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОЛЯНЕ МЫКУАШТА ПРОЙДЕТ ФЕСТИВАЛЬ КУЛЬТУРЫ И РЕМЕСЕЛ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. В пятницу, 15 сентября на исторической поляне Мыкуашта (с. Моква, Очамчырского района) пройдет Фестиваль культуры и ремесел, организованный районными инициативными группами Очамчырского,Ткуарчалского, Галского, Гагрского и Гудаутского районов, при поддержке Совместной программы Европейского Союза и Организации Объединенных Наций по развитию сельских территорий и международной организации «Движение против голода».

Начало фестиваля в 12:00.

Главная цель Фестиваля – ближе познакомить учеников старших классов с традиционными ремеслами народов, проживающих в Абхазии, а также культурой, обрядами и обычаями.

Программа Фестиваля поделена на четыре зоны:

– Арт-зона;

– Зона лектория;

– Зона мастер-классов;

– Игровая зона.

Для школьников будет проведена экскурсия в Моквский храм, во время которой им расскажут об истории и значимости храма, а также экскурсия по Мыкуашта с рассказом об абхазском быте.

Гостей фестиваля ждут лекции о появлении разных народов на территории Абхазии; об особенностях воспитания детей у абхазов; об истории абхазских игрушек и о народных музыкальных инструментах.

Для детей будут организованы мастер-классы по рисованию старинных этнических орнаментов, искусству и керамике, кузнечному делу, плетению корзинок, кулинарии, а также стрельбе из лука.

В рамках Фестиваля будет проведено соревнование среди команд школьников по старинной абхазской игре «Ахылпахас», а также концертная программа.

Участниками фестиваля станут порядка 125 школьников из пяти районов в возрасте от 14 до 17 лет.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 12 сентября 2023 18:48

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