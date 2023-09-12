ГАСТРОЛИ АБХАЗСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА В УФЕ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Уфе начались гастроли Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба. Выступления проходят в рамках культурного сотрудничества Башкортостана и Абхазии в Башкирском государственном академическом театре имени Мажита Гафури.

На открытии гастролей министр культуры Башкортостана Амина Шафикова отметила, что спектакли Абхазского театра первыми из братских театров страны начинают сезон гастрольных постановок в Уфе.

«Республику Башкортостан и Абхазию связывает давнее сотрудничество, которое усилилось в девяностые годы и продолжается по сей день. Наряду с торговыми и деловыми контактами налаживалось и взаимодействие в культурной сфере. Наш театр оперы и балета несколько лет назад также выезжал в Абхазию, а сегодня мы здесь приветствуем абхазский театр», – сказала Амина Шафикова.

В ответной речи генеральный директор театра Алхас Чолокуа передал всему народу Башкортостана «самый дружеский, теплый привет от народа Абхазии» и подчеркнул, что театр с вековой историей из Абхазии рад выступать перед уфимским зрителем.

«Для нас особенно волнительно выступать на этой сцене. Когда Абхазия переживала очень тяжелые времена, Башкортостан протянул руку помощи. Вузы республики предоставляли нашим студентам места, была возможность получить образование, одна из наших режиссеров училась здесь, в Уфе. В столице Абхазии даже есть улица Башкортостанская в знак уважения нашей братской республике», – сказал Алхас Чолокуа.

11 сентября зрители увидели спектакль «Пешком» по пьесе Славомира Мрожека. Режиссёр-постановщик – народный артист Абхазии Валерия Кове. Это история о наследии Второй мировой войны. Несмотря на трагичность темы, герои говорили о грустном с улыбкой. Постановка полна юмора и возвышенной лирики.

«Отец и сын, философствующий интеллигент и его дама, поручик, беременная женщина, старушка, учителя и музыканты – здесь нет имен. Все эти люди, помещенные в обстоятельства войны, встретились случайно на одну ночь. Это необычная военная история обычных людей, которые поют и танцуют, потому что уверены, что война скоро закончится. На сцене история военного периода, а кровь прольется лишь раз, из-за случайного пореза бритвой», – говорится в аннотации спектакля.

Гастроли продолжатся 13 сентября спектаклем «Сариа» по пьесе Зарины Конуковой. Постановка выпускницы Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова, заслуженной артистки Абхазии Мадины Аргун расскажет об испытаниях, которым подверглась супруга государственного деятеля советской Абхазии Нестора Лакоба.