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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Новости Вторник, 12 сентября 2023 18:52
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В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ ПАМЯТИ РУБЕНА ДИЛЕНЯНА

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился Республиканский турнир по теннису, посвященный памяти заслуженного тренера Республики Абхазия по теннису, заслуженного работника физической культуры и спорта АССР Рубена Диленяна. В турнире принимали участие 77 спортсменов из городов и районов республики. Соревнования проходили среди спортсменов 9-10, до 13, до 17 лет и среди взрослых.

Среди спортсменов 9-10 лет первые места заняли Лионель Кирия (Сухум) и София Тарба (Сухум), вторые – Омар Когония (Сухум) и Амра Герхелия (Сухум), третьи – Володар Парамонов (Сухум) и Алиса Амичба (Сухум).

Среди спортсменов до 13 лет победителями стали Сабри Нанба (Сухум) и Милания Гумба (Пицунда), вторые места заняли Александр Эшба (Пицунда) и Даниела Гумба (Сухум), третьими стали Лионель Кирия (Сухум) и Алия Цвинария (Сухум).

Среди спортсменов до 17 лет первые места заняли Сабри Нанба (Сухум) и Ева Беденашвили (Сухум), серебряными призерами стали Григорий Табарян (Сухум) и Валерия Джинджолия (Сухум), третьи места заняли Александр Эшба (Пицунда) и Даниела Гумба (Сухум).

Среди взрослых первое место занял Саид Бебия (Гудаута), второе место занял Темур Ласурия (Сухум), третье – Сабри Нанба (Сухум).

Призом «За волю к победе» награждена София Чаабал.

Победители и призеры были награждены подарками от Армянской общины Абхазии, председателя Сухумского Горсобрания Дмитрия Осия и Госкомитета по делам молодежи и спорта. Также, сухумской Федерацией тенниса за спортивные успехи денежными призами были отмечены София Чаабал и София Тарба.

Саид Бебия отметил, что уровень игры детей поднялся и они выступили хорошо.

Воспитанники тренера Элизабет Акуция заняли восемь призовых мест.

«Мои ученики выступили довольно-таки успешно, хотя я как тренер хотела бы лучшего результата. Очень надеюсь на следующем турнире они сыграют более эффективно и результативно. Каждый турнир показывает ошибки и недоработки, так, что есть над чем дальше работать», – отметила Акуция.

Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация тенниса Абхазии.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Вторник, 12 сентября 2023 18:57

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