ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРАСНОГО КРЕСТА

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и глава миссии международного Комитета красного креста в Абхазии Родриго де Резенде обсудили вопросы взаимодействия Миссии с местными властями.

Родриго де Резенде выразил благодарность премьер-министру «за оперативное решение вопросов, инициированных миссией на предыдущей встрече». Он подчеркнул, что это позволило существенно повысить эффективность деятельности миссии.

По информации Родриго де Резенде, в настоящее время миссия сосредоточена на вопросах установления мест захоронения лиц по согласованному списку, идентификации обнаруженных останков и поиску пропавших без вести в результате грузино-абхазской войны.

В настоящее время МККК готов передать родственникам останки двух уже идентифицированных лиц.

Александр Анкваб вновь подтвердил готовность правительства Абхазии к сотрудничеству с миссией МККК.

Об этом сообщает сайт КМ.