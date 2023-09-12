ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ КРАСНОГО КРЕСТА
Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Премьер-министр Александр Анкваб и глава миссии международного Комитета красного креста в Абхазии Родриго де Резенде обсудили вопросы взаимодействия Миссии с местными властями.
Родриго де Резенде выразил благодарность премьер-министру «за оперативное решение вопросов, инициированных миссией на предыдущей встрече». Он подчеркнул, что это позволило существенно повысить эффективность деятельности миссии.
По информации Родриго де Резенде, в настоящее время миссия сосредоточена на вопросах установления мест захоронения лиц по согласованному списку, идентификации обнаруженных останков и поиску пропавших без вести в результате грузино-абхазской войны.
В настоящее время МККК готов передать родственникам останки двух уже идентифицированных лиц.
Александр Анкваб вновь подтвердил готовность правительства Абхазии к сотрудничеству с миссией МККК.
Об этом сообщает сайт КМ.
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