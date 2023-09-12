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Абхазия Информ

В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Новости Вторник, 12 сентября 2023 18:59
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В ТПП АБХАЗИИ ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Торгово-промышленной палате Республики Абхазия прошла встреча президента Тамилы Мерцхулава с представителями субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края, прибывших в Абхазию с двухдневным рабочим визитом. Бизнес-миссия проходит при поддержке некоммерческой организации «Фонда поддержки предпринимательства в Ставропольском крае» и Палаты бизнеса Северного Кавказа.

«Такие миссии, являются следствием добрососедских и деловых отношений с регионами Российской Федерации. Мы заинтересованы в приезде как можно большего числа предпринимателей и инвесторов в нашу республику», – подчеркнула Тамила Мерцхулава, приветствуя гостей.

Она отметила, что республика изменилась за последние годы, здесь можно работать и нужно работать.

«Мы благодарны людям, которые несут в нашу республику новую культуру производства и услуг, открывают новые предприятия, так как все это крайне необходимо для развития нашей экономики. Политика нашего государства направлена на развитие торгово-экономических отношений и расширение взаимовыгодного сотрудничества с различными регионами, создание условий для предпринимательской деятельности», – констатировала президент ТПП.

Она выразила надежду, что два рабочих дня будут плодотворными и каждый из предпринимателей найдет совместное взаимодействие с абхазскими коллегами на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

Также запланированы b2b встречи, на которых представители сторон смогут обсудить возможности сотрудничества и организацию взаимовыгодных партнерских отношений.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 12 сентября 2023 19:01

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