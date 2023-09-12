РЕШЕНИЕ СУХУМСКОГО ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ ПРИЗНАНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Верховном суде состоялось заседание Кассационной коллегии по административным делам и делам об административных правонарушениях по кассационной жалобе председателя Сухумского городского собрания Осия Д.Л. на решение Сухумского городского суда от 29 июня 2023 года.

По результатам рассмотрения дела, Кассационная коллегия в составе председательствующего Тарба О.Р., судей Адлейба Е.А. и Цушба М.С. (при особом мнении Цушба М.С.) оставила без изменения решение суда первой инстанции, которым было удовлетворено исковое заявление Администрации г. Сухум и признано недействующим Решение Сухумского городского собрания № 126 (369) от 12 ноября 2009 года о приостановлении выдачи разрешений на капитальное строительство в г. Сухум до утверждения Генерального плана г. Сухум в границах поименованных в нем территорий г. Сухум.

Решение Сухумского городского Собрания №126 от 2009 года приостанавливало выдачу разрешений на капитальное строительство вдоль набережной от грузового порта до реки Басла, от моря до улиц Имама Шамиля, проспекта Мира (Аиааира) и Лакоба. Решение №127 ограничивало высотность зданий, строящихся на обозначенной территории, 16 метрами.