КОММЕНТАРИЙ МИНЭКОНОМИКИ ПО СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ АБХАЗИИ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Министерстве экономики пристально следят за текущими процессами на топливных рынках Абхазии и России. Как отмечалось ранее, рост цен на нефтепродукты в Абхазии напрямую зависит от процессов, происходящих в Российской Федерации.

«Россия, один из крупнейших в мире поставщиков нефти, столкнулась с нехваткой топлива на рынке. Наиболее остро кризис ощущается в южных регионах страны. Дефицит топлива зафиксирован на АЗС в Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областях, Калмыкии, Хабаровском крае и в Крыму. АИ-95 и АИ-92 подорожали на 10-15 рублей. В Туле зафиксированы случаи, когда на заправках топливо продают юрлицам, а 92 бензин разливают по талонам», – говорится в комментарии.

Возросшее потребление Минобороны России, плановая остановка нефтеперерабатывающих заводов и сезон уборки урожая вместе с логистическими проблемами на Юге привели к тому, что регионы РФ и аграрии столкнулись с резким ростом цен и дефицитом, который усиливает двукратное, по сравнению с прошлым годом, увеличение сроков перевозки топлива по железной дороге. Так, по данным Московской топливной ассоциации, средняя розничная цена дизельного топлива на заправках в Москве ускорила темпы роста более чем в два раза.

В то же время цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бьет исторические рекорды.

«Ввиду дефицита ГСМ на российском рынке, по итогам консультаций с коллегами из РФ, расцениваем ситуацию, складывающуюся в Абхазии как тяжелую, но не кризисную. Имеющаяся в ведомстве информация позволяет отслеживать поставки. В министерстве прилагают все усилия для решения первостепенной задачи – недопущения образования дефицита», - отмечается в комментарии.

По данным Минэкономики на 12 сентября, объем нефтепродуктов, хранящихся на нефтебазах Абхазии, составляет 2 624 тонн дизельного топлива и 3510 тонн бензина.

Минэкономики также сообщает о том, что 3067 тонн бензина (объединенные данные участников топливного рынка Абхазии) оплачено, отгружено и находятся в пути.

Об этом сообщает Апсныпресс.