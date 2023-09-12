В АБХАЗИИ ЗАФИКСИРОВАНЫ ПРАВИЛА НАРУШЕНИЯ ОХОТЫ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Традиционно сезон охоты в Абхазии начинается с разрешения охоты на перепела. В этом году сезон открылся 19 августа и продлится до 15 марта. Охота будет продолжаться в течение восьми месяцев.

Начальник контрольно-инспекционного отдела Госкомитета по экологии Тимур Дзыба рассказал Апсныпресс о разрешенных нормативах охоты, а также о зафиксированных нарушениях.

«Мы буквально сегодня приехали из Гагрского района, где проводили рейдовые мероприятия с целью выявления нарушений. Мы изъяли флэш-карты с записями имитации голоса птицы, сачки, объясняли недопустимость использования запрещенных способов и методов охоты, в том числе световых приборов в ночное время»,п– отметил Тимур Дзыба.

Дзыба напомнил о том, какие документы требуются для законной охоты.

«На сегодняшний день необходимы лишь три документа – разрешение на оружие, наличие охотничьего билета и оплаченную госпошлину за право охоты – порядка 300 рублей», – сказал он.

Запрещена охота в заповедниках и национальных парках. Охотнику разрешено подстрелить лишь 20 перепелов.