ФОНД ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ В 2023 ГОДУ ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ В РАЗМЕРЕ 113, 3 МЛН РУБЛЕЙ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Заместитель председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993гг. Эмзар Ашуа рассказал в интервью «Апсны. Иахьа» о расходах госфонда и о том, как фонд готовится к 30-летию Победы.

По информации Ашуа, за 8 месяцев 2023 года 677 инвалидам была оказана помощь в размере 113,3 млн рублей. Материальную помощь на стационарное лечение в Абхазии получили 216 человек на сумму 2,2 млн рублей.

На обследование в клиниках России помощь была выделена 36 инвалидам на сумму 420 тысяч рублей. Материальная помощь на лечение В РФ (сопутствующие расходы, не включая сами медуслуги), получили 175 подопечных фонда на сумму 7,9 млн рублей. Дорожные расходы к местам лечения обошлись в 1,9 млн рублей.

На медицинские услуги было потрачено 34,4 млн рублей. 10,8 млн рублей было направлено на оплату стоматологических услуг (протезирование) 156 инвалидам. Лечение в санаторно-оздоровительных комплексах, в том числе за пределами Абхазии, и затраты на дорогу к ним составили 5,4 млн рублей.

На специальное оборудование и средства реабилитации было потрачено чуть более 2 млн рублей. 43,1 млн рублей был потрачен на медикаменты для инвалидов. 4,5 млн рублей израсходовано на материальную помощь семье инвалида на погребение. Этот вид помощи был оказан 54 семьям. На протезирование конечностей и глаз троих человек потрачено 216 тысяч рублей.

Как сообщил Эмзар Ашуа, Фонд ответственно готовится к празднованию 30-летия Победы.

«Руководство Фонда примет участие во всех официальных мероприятиях ко Дню победы, а 30 сентября организует торжественный вечер для военных медсестер, на который из каждого района будет приглашено по 20 человек», – сказал он. Также Ашуа проинформировал, что еще не было ни одного случая, чтобы отказывали в помощи тем, кто обращался в фонд. По его словам, в фонде нет никаких проблем, работа идет.