ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Руководство Фонда инвалидов совместно с общественной организацией «Дети ветеранов» подарили подарки Республиканскому реабилитационному центру в Гагре, в котором проходят реабилитацию ветераны-инвалиды Отечественной войны.

Зампредседателя Фонда Эмзар Ашуа и представители организации «Дети ветеранов» посетили гагрский РРЦ и передали в дар пять телевизоров, 18 чайников и 10 флешек для телевизоров.

«Мы заранее спросили, что необходимо в Центре, чтобы мы могли к празднику сделать им подарок», – сказала глава организации «Дети ветеранов» Адица Цушба.

Руководство Центра поблагодарило гостей за внимание и оказанную поддержку.

Эмзар Ашуа со своей стороны подчеркнул, что нельзя забывать о ветеранах войны и необходимо оказывать им всяческую поддержку по всем направлениям.