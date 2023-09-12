ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ
Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Руководство Фонда инвалидов совместно с общественной организацией «Дети ветеранов» подарили подарки Республиканскому реабилитационному центру в Гагре, в котором проходят реабилитацию ветераны-инвалиды Отечественной войны.
Зампредседателя Фонда Эмзар Ашуа и представители организации «Дети ветеранов» посетили гагрский РРЦ и передали в дар пять телевизоров, 18 чайников и 10 флешек для телевизоров.
«Мы заранее спросили, что необходимо в Центре, чтобы мы могли к празднику сделать им подарок», – сказала глава организации «Дети ветеранов» Адица Цушба.
Руководство Центра поблагодарило гостей за внимание и оказанную поддержку.
Эмзар Ашуа со своей стороны подчеркнул, что нельзя забывать о ветеранах войны и необходимо оказывать им всяческую поддержку по всем направлениям.
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