 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

Новости Вторник, 12 сентября 2023 19:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПОДАРКИ ВЕТЕРАНАМ

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Руководство Фонда инвалидов совместно с общественной организацией «Дети ветеранов» подарили подарки Республиканскому реабилитационному центру в Гагре, в котором проходят реабилитацию ветераны-инвалиды Отечественной войны.

Зампредседателя Фонда Эмзар Ашуа и представители организации «Дети ветеранов» посетили гагрский РРЦ и передали в дар пять телевизоров, 18 чайников и 10 флешек для телевизоров.

«Мы заранее спросили, что необходимо в Центре, чтобы мы могли к празднику сделать им подарок», – сказала глава организации «Дети ветеранов» Адица Цушба.

Руководство Центра поблагодарило гостей за внимание и оказанную поддержку.

Эмзар Ашуа со своей стороны подчеркнул, что нельзя забывать о ветеранах войны и необходимо оказывать им всяческую поддержку по всем направлениям.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 12 сентября 2023 19:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ФОНД ИНВАЛИДОВ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НАРОДА АБХАЗИИ В 2023 ГОДУ ОКАЗАЛ ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ В РАЗМЕРЕ 113, 3 МЛН РУБЛЕЙ АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.