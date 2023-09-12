АБХАЗСКИЕ ВРАЧИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ «РЕПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ: ВЕРСИИ И КОНТРАВЕРСИИ»

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. XVII Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» проходил с 8 по 11 сентября 2023 года в г. Сочи.

Участники семинара посетили мастер-классы отработки мануальных навыков, специальные проекты и подведение итогов работы за прошедший год, большую тематическую выставку – идеальное пространство для неформального общения и развития сети деловых связей, дискуссии, батлы контраверсий и «свободные микрофоныу – чтобы каждый специалист был услышан, сообщается на оргсайте семинара.

На семинаре рассмотрены три ключевых аспекта:

• Контраверсии как норма медицины. Обсудили противоречивые утверждения и тренды, варианты решения проблем, разберут сложные клинические кейсы.

• Клинические рекомендации – ориентиры в работе врача. Участники обсудили, как правильно пользоваться документами, можно ли отступать от их предписаний и что делать, если актуальный документ не утвержден.

• Юридическая безопасность врача – фактор, влияющий на выбор методов лечения. На семинаре разобраны многочисленные претензии пациентов, отказы страховых компаний в оплате оказанной помощи в связи с «выявленными дефектами», гражданские иски с требованием многомиллионных компенсаций морального вреда, обвинения в «ятрогенных преступлениях».