ПРОВАЛ РЕФЕРЕНДУМА О НЕДОВЕРИИ ПРЕЗИДЕНТУ УКАЗЫВАЕТ НА НЕДОВЕРИЕ ГРАЖДАН СТРАНЫ ОРГАНИЗАТОРАМ РЕФЕРЕНДУМА

Сухум. 12 сентября 2023. Абхазия-Информ. Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазии выступил с заявлением по поводу аннулирования Центральной избирательной комиссией регистрации инициативной группы по проведению референдума. В заявлении говорится:

«27 июня 2023 г. представители общественной организации Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» обратились в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы по проведению референдума по вопросу «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?».

У инициативной группы согласно закону, было 2 календарных месяца на сбор 10 тысяч подписей граждан Республики Абхазия, согласных с выставленным на референдум вопросом.

25 августа 2023 г. представители общественной организации Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» выступили с заявлением, в котором утверждают, что ими «было собрано более 10 тысяч подписей» граждан Республики Абхазия, но при этом они «оставляют идею проведения референдума» и в связи с этим переходят «к активным действиям, направленным на сохранение Абхазии». Разумеется, под «активными действиями» подразумевается «проведение акций протеста в различной форме».

Исходя из вышеупомянутых фактов, Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия закономерно задает вопрос представителям инициативной группы «Аиааира»: почему народ Республики Абхазия так и не увидел заполненные подписные листы с более чем 10 тысяч подписей граждан?

Если общественность Республики Абхазия не ознакомится с подписными листами несостоявшегося референдума, то Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия оставляет за собой право полагать, что инициаторы референдума сознательно вводят в заблуждение граждан нашей страны.

Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия считает проявлением гражданской безответственности призывы к акциям протеста со стороны тех, кто не удосужился продемонстрировать гражданскую поддержку со стороны более чем 10 тысяч человек, о которой заявлялось публично.

Провал референдума о недоверии к Президенту Республики Абхазия А. Г. Бжания однозначно указывает на то, что граждане нашей страны не доверяют как раз таки организаторам референдума. Не сумев собрать необходимое количество подписей, инициаторы референдума перешли на язык агрессии, угрожая проведением протестных акций.

Союз политических партий и общественных организаций Республики Абхазия призывает все стороны политического процесса к диалогу и напоминает о бесперспективности конфронтационного пути. Безнадежные попытки некоторых оппозиционных активистов митингами и референдумом вовлечь народ в критику руководства доказали очевидный факт – курс действующего руководства поддерживается большинством граждан Республики Абхазия».