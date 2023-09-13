ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ АНАСТАСИЕЙ УДАЛЬЦОВОЙ
Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте прошла встреча спикера Лаши Ашуба с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом комитета Госдумы по делам национальностей Анастасией Удальцовой. Во встрече также приняли участие депутат Инар Гицба и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.
Депутаты обсудили вопросы дальнейшего межпарламентского взаимодействия, в частности, связанные с деятельностью совместной постоянно действующей Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.