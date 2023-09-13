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Абхазия Информ

ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ АНАСТАСИЕЙ УДАЛЬЦОВОЙ

Новости Среда, 13 сентября 2023 18:43
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ЛАША АШУБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДЕПУТАТОМ ГОСДУМЫ АНАСТАСИЕЙ УДАЛЬЦОВОЙ

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Парламенте прошла встреча спикера Лаши Ашуба с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, членом комитета Госдумы по делам национальностей Анастасией Удальцовой. Во встрече также приняли участие депутат Инар Гицба и руководитель Аппарата Парламента Вадим Бжания.

Депутаты обсудили вопросы дальнейшего межпарламентского взаимодействия, в частности, связанные с деятельностью совместной постоянно действующей Комиссии по сотрудничеству Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 13 сентября 2023 18:46

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