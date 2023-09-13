НЕЗАКОННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ НАРКОСОДЕРЖАЩИХ РАСТЕНИЙ

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В с. Хашта Галского района в результате осмотра приусадебного участка, принадлежащего Бицадзе Темури Нарозаевичу 1981 г.р., сотрудниками Уголовного розыска районного отдела внутренних дел совместно со Службой государственной безопасности обнаружены и изъяты корни растений конопли.

Гражданину вменяется незаконное культивирование запрещенных к возделыванию на территории Абхазии растений, совершенное в крупном размере.

Уголовное дело, возбужденное в отношении Тимура Бицадзе по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РА, расследует следственная группа районного отдела внутренних дел, последний решением суда Галского района заключен под стражу.

Согласно заключению экспертов, изъятые корни растений Конопли на стадии своего вегетативного роста содержат наркотически активный компонент и пригодны к использованию в качестве сырья для изготовления наркотического средства «марихуана».

Об этом сообщает сайт МВД.