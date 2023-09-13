НЕЗАКОННОЕ ХРАНЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Наркотическое средство «марихуана», незаконно приобретенное и хранимое в крупном размере, изъято у жителя поселка Дранда Начкебия Дмитрия Романовича 1998 г.р. По данному факту в отношении вышеназванного гражданина следственной группой Гулрыпшского РОВД в соответствии с ч. 2 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, гражданин Начкебия помещен под домашний арест.
Оперативные мероприятия по изъятию запрещенного вещества провели сотрудники уголовного розыска отдела внутренних дел по Гулрыпшскому району.
Об этом сообщает сайт МВД.
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