ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ В ОТНОШЕНИИ БЕСЛАНА ГОГУА

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В отношении гражданина Гогуа Беслана Сирбеевича возбуждено уголовное дело по факту умышленно нанесенных тяжких телесных повреждений с применением огнестрельного оружия. Преступление имело место в г. Гудаута по ул. Адыгейская, когда подозреваемый произвел выстрелы в потерпевшего – жителя г. Сухум 1981 г.р. и с места преступления скрылся.

В результате проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий Гогуа был задержан сотрудниками Управления уголовного розыска министерства внутренних дел.

При личном досмотре у гражданина Гогуа сотрудники милиции изъяли незаконно приобретенный и хранимый при себе пистолет системы «Макарова», кустарным способом переделанный из охолощенного в боевой, который технически исправен и к производству выстрелом пригоден. Боевыми являются и изъятые патроны.

Он же, гражданин Гогуа, хранил при себе обернутые в бумагу свертки – один из прозрачной полимерной пленки из фольги с кристаллообразным веществом светлого цвета россыпью, а так же обмотанный изоляционной лентой целлофановый сверток с расфасованным в различный материал аналогичным веществом – 11 свертков черного цвета, 3 синих свертка и 5 фольгированных. В экспертно-криминалистическом центре МВД установлена принадлежность изъятого вещества к наркотическому средству «метадон». Два мобильных телефона, принадлежащие задержанному, так же были изъяты.

Дальнейшие оперативные мероприятия в отношении гражданина Гогуа и при его непосредственном участии в присутствии понятых были проведены на набережной г. Сухум. При осмотре участков местности в парковой зоне, на которые указал задержанный как на места, где ранее сделал закладки с наркотическим веществом, сотрудники милиции изъяли заизолированные свертки черного цвета с кристаллообразным веществом внутри. Два обнаруженных свертка были упакованы и так же направлены на экспертизу.

Согласно экспертному исследованию общая масса наркотического средства «метадон», изъятого при личном досмотре задержанного, а так же в ходе обследования участков местности с ранее сделанными закладками составила более 103 граммов.

В действиях гражданина Гогуа органом предварительно расследования УВД по г. Сухум усматриваются признаки состава преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 224 и ч. 1 ст. 217 УК РА. В настоящее время подозреваемый санкционирован к содержанию под стражей. О дальнейших процессуальных действиях в отношении Беслана Гогуа будет предоставлена дополнительная информация.

Об этом сообщает сайт МВД.