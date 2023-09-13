В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА
Новости Среда, 13 сентября 2023 18:55
Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В субботу, 16 сентября в Пицунде, на площади перед храмом, Центр развития сельского хозяйства и села проведет сельскохозяйственную ярмарку. На ярмарке будет представлена продукция произведенная и выращенная в Абхазии.
Начало в 11:00.
Центр развития сельского хозяйства и села осуществляет свою деятельность в рамках Совместной программы ЕС-ООН по развитию сельских территорий.
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