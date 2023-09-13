В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В субботу, 16 сентября в Пицунде, на площади перед храмом, Центр развития сельского хозяйства и села проведет сельскохозяйственную ярмарку. На ярмарке будет представлена продукция произведенная и выращенная в Абхазии.

Начало в 11:00.