 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ХОДЕ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГИДОВ-НЕЛЕГАЛОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Новости Среда, 13 сентября 2023 22:18
Оцените материал
(0 голосов)
В ХОДЕ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГИДОВ-НЕЛЕГАЛОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники министерства туризма с 2021 года совместно с сотрудниками МВД, ОБЭП, ГАИ РА и Ассоциацией экскурсоводов Абхазии проводят выездные рейдовые контрольные мероприятия по выявлению деятельности нелегальных экскурсоводов.

В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят курсы подготовки в Минтуризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако есть и нелегальные экскурсоводы, которые мешают работать и искажают историю Абхазии.

Рейдовые мероприятия проводятся еженедельно на всех участках республиканской трассы.

13 сентября прошел рейд на территории Гагрского района. В результате рейдовых мероприятий правонарушителей выявлено не было.

Заместитель министра туризма Астамур Барциц отметил, что это хороший результат.

«Минтуризма Абхазии на регулярной основе проводит контрольно-выездные мероприятия по соблюдению правил экскурсионной деятельности на территории республики. «Сегодня мы проводим рейд с профильными ведомствами в районе Холодной речки Гагрского района», – сказал Барциц.

Он отметил, что тенденция правонарушений к данной деятельности снижается.

На сегодняшний день оформлено 36 протоколов на нелегальных экскурсоводов.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 13 сентября 2023 22:20

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПИЦУНДЕ ПРОЙДЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА ЛЕОН ЗАРАНДИЯ ПРИГОВОРЕН К 16 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.