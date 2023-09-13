В ХОДЕ РЕЙДОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГИДОВ-НЕЛЕГАЛОВ НЕ ВЫЯВЛЕНО
Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники министерства туризма с 2021 года совместно с сотрудниками МВД, ОБЭП, ГАИ РА и Ассоциацией экскурсоводов Абхазии проводят выездные рейдовые контрольные мероприятия по выявлению деятельности нелегальных экскурсоводов.
В Абхазии около 500 лицензированных экскурсоводов, которые проходят курсы подготовки в Минтуризма и периодически повышают свою квалификацию. Однако есть и нелегальные экскурсоводы, которые мешают работать и искажают историю Абхазии.
Рейдовые мероприятия проводятся еженедельно на всех участках республиканской трассы.
13 сентября прошел рейд на территории Гагрского района. В результате рейдовых мероприятий правонарушителей выявлено не было.
Заместитель министра туризма Астамур Барциц отметил, что это хороший результат.
«Минтуризма Абхазии на регулярной основе проводит контрольно-выездные мероприятия по соблюдению правил экскурсионной деятельности на территории республики. «Сегодня мы проводим рейд с профильными ведомствами в районе Холодной речки Гагрского района», – сказал Барциц.
Он отметил, что тенденция правонарушений к данной деятельности снижается.
На сегодняшний день оформлено 36 протоколов на нелегальных экскурсоводов.
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