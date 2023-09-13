ЛЕОН ЗАРАНДИЯ ПРИГОВОРЕН К 16 ГОДАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Гагрским районным судом рассмотрено уголовное дело по обвинению гражданина Республики Абхазия Зарандия Леона Емзариевича, 1998 года рождения, в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч.2 ст. 155, п.п. «а» и «б» ч. 2 ст.224 и п. «в» ч.3 ст.224 Уголовного кодекса Республики Абхазия.

Органом предварительного расследования Зарандия Л.Е. обвинялся в совершении преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а именно незаконном приобретении , хранении , перевозке с целью сбыта наркотического средства «метадон» в особо крупном размере, общим весом 48,853 грамм, сбыте наркотического средства «метадон», совершенного группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, общим весом 0,869 грамм, а также в совершении тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданке Гаязовой Д.Э.

Зарандия Л.Е. признан виновным в совершении инкриминируемых ему преступлений с назначением наказания в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 650 000 рублей в доход государства.

Названное лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.