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Абхазия Информ

СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ПО ВЕРСИИ CONIFA

Новости Среда, 13 сентября 2023 22:37
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СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ПО ВЕРСИИ CONIFA

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сборная Абхазии по футболу стала участницей чемпионата мира по футболу по версии ConIFA, который пройдет летом 2024 года в Иракском Курдистане, рассказал Sputnik президент Федерации футбола Абхазии Шабат Логуа.

По его словам, чтобы определить участников мирового первенства, было решено провести отборочные матчи. По итогам жеребьевки сборная Абхазии должна была сыграть с командами Южной Осетии и Арцаха.

Южная Осетия была освобождена от участия в отборочных играх и напрямую попала на Чемпионат мира, так как она действующий чемпион мира, а матч Абхазии с Арцахом, который должен был пройти 10 июля, не состоялся.

Исходя из того, что матч не состоялся, по решению организаторов мирового первенства, участие в чемпионате будет принимать Абхазия.

Всего в чемпионате будут принимать участие 16 команд.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 13 сентября 2023 22:39

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