ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ АЙКИДО РОССИИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ АЙКИДО АБХАЗИИ
Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Свои подписи в соглашении поставили и исполнительный директор НСАР Игорь Пасько и технический директор Федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава. Также в церемонии подписания приняли участие член Президиума НСАР, президент Всестилевой Федерации айкидо России Сергей Киселев и первый заместитель исполнительного директора НСАР Виктор Сосновский.
Соглашение подразумевает сотрудничество организаций в области айкидо, в целях развития и укрепления двустороннего сотрудничества путем проведения встреч и консультаций для обмена опытом и информацией.
Стороны будут содействовать участию российских и абхазских спортсменов, команд и тренеров в состязаниях и международных спортивных мероприятиях, проводимых в обоих государствах, а также поощрять организацию учебно-тренировочных сборов, совместных тренировок национальных сборных и клубных команд по айкидо в целях повышения уровня их подготовки и мастерства.
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