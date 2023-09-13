ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ АЙКИДО РОССИИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ АЙКИДО АБХАЗИИ

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Свои подписи в соглашении поставили и исполнительный директор НСАР Игорь Пасько и технический директор Федерации айкидо Абхазии Алексей Карчава. Также в церемонии подписания приняли участие член Президиума НСАР, президент Всестилевой Федерации айкидо России Сергей Киселев и первый заместитель исполнительного директора НСАР Виктор Сосновский.

Соглашение подразумевает сотрудничество организаций в области айкидо, в целях развития и укрепления двустороннего сотрудничества путем проведения встреч и консультаций для обмена опытом и информацией.

Стороны будут содействовать участию российских и абхазских спортсменов, команд и тренеров в состязаниях и международных спортивных мероприятиях, проводимых в обоих государствах, а также поощрять организацию учебно-тренировочных сборов, совместных тренировок национальных сборных и клубных команд по айкидо в целях повышения уровня их подготовки и мастерства.