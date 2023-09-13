В ТАМЫШЕ ПРОЙДЕТ ОТКРЫТЫЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ МУЖСКИХ КОМАНД
Новости Среда, 13 сентября 2023 22:41
Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. 16 сентября в селе Тамыш Очамчырского района пройдет открытый Республиканский турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный 30-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов и памяти братьев Джологуа.
В турнире примут участие команды из городов и районов Абхазии. Соревнования пройдут по правилам ФНБВ.
Организаторы – Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация волейбола Абхазии.
Последнее от Super User
- НАДПИСИ НА НАДГРОБЬЯХ И МЕМОРИАЛЕ В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ СЛАВЫ ОБНОВЯТ К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
- НЕСТОР ГАДЛИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
- ПОДПИСАНО СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМ СОВЕТОМ АЙКИДО РОССИИ И ФЕДЕРАЦИЕЙ АЙКИДО АБХАЗИИ
- СБОРНАЯ АБХАЗИИ ПОЕДЕТ НА ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ ПО ВЕРСИИ CONIFA
- РУСЛАН ХАШБА ПРОВЕДЕТ БОЙ В ЛИГЕ TWW