НАДПИСИ НА НАДГРОБЬЯХ И МЕМОРИАЛЕ В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ СЛАВЫ ОБНОВЯТ К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В преддверии 30-летия Победы в парке Славы в Сухуме проводятся ремонтно-восстановительные работы. Как рассказал директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Администрации г. Сухум Астамур Пипия, обновляются надписи на надгробьях и на мемориале.

«По поручению главы Администрации Беслана Эшба были начаты работы по восстановлению мемориального комплекса, а именно, по восстановлению надписи на надгробиях. Изначально все надгробия были отполированы. Чтобы придать цвет самим надписям, нанесли опрыскивателем краску золотистого цвета. Также будет установлено ещё одно надгробие – Бориса Квициния, 1951 года рождения. Он в 1993 году без вести пропал, недавно был найден. Кроме того, на главном комплексе будут проведены работы по восстановлению надписей. Ведутся работы по восстановлению гранита в тех местах, где он был поломан со временем», – сказал Пипия.

Он уточнил, что работы ведутся уже две недели и завершить их планируется к 22 сентября.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.