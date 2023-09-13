 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ
августа 02 2023

АБХАЗИИ НУЖНЫ 20 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ БАНКРОТОМ

Сухум. 2 августа 2023. Абхазия-Информ. Через полтора года у республиканского бюджета не останется средств для…
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
июля 27 2023
ЕСЛИ ПАРЛАМЕНТ АБХАЗИИ РАЗРЕШИТ ПРОДАЖУ АПАРТАМЕНТОВ, МИТИНГОВ НЕ БУДЕТ – МНЕНИЕ
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ
июля 25 2023
ГУЛИ КИЧБА, УЧАСТНИЦА ДВУХ ЭПОХ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Сентябрь 2023 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НАДПИСИ НА НАДГРОБЬЯХ И МЕМОРИАЛЕ В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ СЛАВЫ ОБНОВЯТ К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Новости Среда, 13 сентября 2023 22:49
Оцените материал
(0 голосов)
НАДПИСИ НА НАДГРОБЬЯХ И МЕМОРИАЛЕ В СТОЛИЧНОМ ПАРКЕ СЛАВЫ ОБНОВЯТ К 30-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. В преддверии 30-летия Победы в парке Славы в Сухуме проводятся ремонтно-восстановительные работы. Как рассказал директор муниципального учреждения «Горстройпроект» Администрации г. Сухум Астамур Пипия, обновляются надписи на надгробьях и на мемориале.

«По поручению главы Администрации Беслана Эшба были начаты работы по восстановлению мемориального комплекса, а именно, по восстановлению надписи на надгробиях. Изначально все надгробия были отполированы. Чтобы придать цвет самим надписям, нанесли опрыскивателем краску золотистого цвета. Также будет установлено ещё одно надгробие – Бориса Квициния, 1951 года рождения. Он в 1993 году без вести пропал, недавно был найден. Кроме того, на главном комплексе будут проведены работы по восстановлению надписей. Ведутся работы по восстановлению гранита в тех местах, где он был поломан со временем», – сказал Пипия.

Он уточнил, что работы ведутся уже две недели и завершить их планируется к 22 сентября.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 13 сентября 2023 22:52

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НЕСТОР ГАДЛИЯ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ МИРА ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ ЭДУАРД БУТБА: «МЫ БУДЕМ И ДАЛЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.