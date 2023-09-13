ЭДУАРД БУТБА: «МЫ БУДЕМ И ДАЛЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ»

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министр здравоохранения Эдуард Бутба провел выездную рабочую встречу с главврачом Национального онкологического центра Нартом Гамгия. Главврач медучреждения сообщил министру, что на учёте в центре состоят 6 тысяч 172 человека.

«Общее количество больных, которых взяли на диспансерный учёт в этом году 598 человек, в прошлом году было 393. Из них с подтвержденным диагнозом рак – 381 пациент, в прошлом году было 390. Нужно отметить, что 217 из них мы взяли на учёт с фоновыми и предраковыми заболеваниями, эти люди практически были спасены от рака. В прошлом году таких пациентов было 103, это говорит о новом уровне просветительской работы, об улучшении качества оказываемой медицинской помощи», – отметил Гамгия.

По его словам, хирургическое лечение в 2023 г. получили 214 человек, 518 пациентов прошли химиотерапевтическое лечение.

Все химиопрепараты первой и второй линии обеспечивает Минздрав Абхазии.

Эдуард Бутба подчеркнул, что параллельно с усилением онкологической службы в республике, Минздрав в рамках программы «Полис обязательного медицинского страхования» (ОМС) отправляет жителей страны в Россию, что позволяет значительно снизить нагрузку на бюджет республики.

«27 человек в этом году уже получили химиотерапевтическое лечение в онкоцентре Сочи, 34 – лучевую терапию. В среднем, стоимость одного курса варьируется от 500 до 700 тысяч рублей, немало тех, кому оказывают терапию на сумму более 1 млн руб.

В этом направлении работа будет продолжаться. При всем этом, руководство страны, увеличивает объемы финансирования для нашего онкоцентра на таргетную терапию. Если в прошлом году мы говорили о сумме 20 млн руб., то в этом по нашим заявкам правительством выделено 40 млн руб.

Мы находим понимание у руководства республики, лечение граждан- приоритетное направление для государства. К концу года уже прибудет дорогостоящее хирургическое оборудование для центра, оно уже закуплено», – подчеркнул Эдуард Бутба.

Глава Минздрава также отметил, что улучшилась и диагностика рака на ранних стадиях, в связи с этим увеличивается и оперативная нагрузка.

«Хочу отметить, что очень много положительных отзывов о вашем медучреждении, о работе, об отношении к пациентам. Так что продолжайте в том же духе. Это очень радует», – сказал министр.

Об этом сообщает сайт Минздрава.