1150 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАТ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ ВЫПЛАТЫ К 30-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

Сухум. 13 сентября 2023. Абхазия-Информ. Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария рассказал Апсныпресс, что 4 категориям семей погибших в Отечественной войне народа Абхазии, а именно, получателям пенсии в настоящее время, выплатят единовременные пособия по 20 тысяч рублей. Выплаты приурочены к 30-ой годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг.

«Общее количество получателей – 1 150 человек. Общая сумма выплат составляет 23 млн рублей», – сказал Гулария.

Он отметил, что данное предложение было подготовлено правительством по поручению президента Аслана Бжания.

Единовременная выплата составит 20 тысяч рублей каждому члену семьи погибшего по категориям:

1) на каждого нетрудоспособного члена семьи, погибшего в Отечественной войне народа Абхазии;

2) семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии добровольцев;

3) семьям погибших с октября 1993 г. по декабрь 1994 г. добровольцев;

4) лицам, имеющим право на пенсию по инвалидности и являющимся членами семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии.

Также Денис Гулария проинформировал, что с 1 января 2024 года размер пенсий инвалидам и семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 гг. повысится на 2000 рублей и более.

«Повышение коснется 11 категорий получателей – это 5 174 человека. Дополнительная потребность составит 125 млн 134 тысячи рублей, а общая сумма – 547 млн 906 тысяч рублей», – проинформировал Гулария.

Все выплаты будут производиться за счет собственных средств Пенсионного фонда Абхазии.