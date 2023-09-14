СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО 2023-2024 ГОДА

Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. Президент Республики Абхазия Аслан Бжания 12 сентября провел отчетное совещание, посвященное подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года в республике. В нем приняли участие вице-президент Бадра Гунба, премьер-министр Александр Анкваб, руководитель Администрации президента Абесалом Кварчия, курирующий сферу образования вице-премьер Беслан Джопуа, министр просвещения Инал Габлия, заместители глав районов по социальным вопросам, заведующие городских и районных отделов образования.

Министр просвещения Инал Габлия представил президенту доклад о статистике по началу учебного года. Согласно докладу, в новом учебном году – в сентябре 2023 г. в школы пошли 2 500 первоклассников, в государственные детские сады принято 1500 детей, в АГУ зачислено 650 выпускников школ, по квоте Россотрудничества направлены в ВУЗы РФ – 84 абитуриента, по линии Министерства просвещения РА направлены в ВУЗы и колледжи РФ – 15 абитуриентов: в Белгородский Государственный университет – 3 человека; IT-колледж Сириус – 2 человека, Нижегородский государственный инженерно-экономический университет – 10 человек.

За летний период завершены ремонтно-восстановительные работы в Сухумской средней школе №1 им. Б. В. Шинкуба, в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания, в Абхазском государственном лицее-интернате им. К. Ф. Дзидзария, в Калдахуарской школе-интернате, в школе с. Аракич, в Моквских средних школах №1 и №2, в детском саду «Мрамза» в Гагрском районе, в Гудаутской средней школе №5 и в детском саду «Кубрыц».

По словам главы Управления капитального строительства Тимура Агрба, на проведение ремонтно-восстановительных работ в образовательных учреждениях страны в 2022 году было потрачено 47 млн рублей, а в 2023 году было подписано контрактов на сумму 64 млн руб., в основном все эти работы были завершены к началу учебного года.

По информации министра, на начало учебного года школам Абхазии было выдано 18 272 учебника абхазского издания, с 1 по 11 класс. В ближайшее время ожидается 3-й этап поставки российских учебников для 8-9 классов в количестве 32 749 экземпляров, по 5 предметам (русский язык, русская литература, история России, всеобщая история, алгебра).

На совещании было предложено внести в систему дошкольного и среднего образования некоторые изменения, связанные с возрастными рамками. Астанда Таркил, начальник Управления образования Администрации г. Сухум, считает, что снижение возрастных рамок для обязательного дошкольного образования с трех до двух лет несет ряд преимуществ: с двух лет родной язык легче усваивается детьми, будет решена проблема выхода на работу из декретного отпуска в молодых семьях, учителя начальных классов абхазских школ смогут повысить эффективность учебного процесса.

Для преодоления возникшей в республике тенденции, когда ребенка отдают в 5-6-летнем возрасте в школу, что на практике оказывается малоэффективным, было внесено предложение повысить возрастные рамки до семи лет и строго следить за исполнением данной меры.

На повестке совещания также стоял вопрос безопасности в школах и детских садах. По сообщению министра просвещения, ситуация с безопасностью в школах довольно стабильная, никаких особых случаев, связанных с нарушением безопасности в образовательных учреждениях, в прошлом году не было отмечено.

«В каждой школе страны поставить охранников немного накладно, а потому было бы хорошо разработать отдельную программу для оснащения школ камерами видеонаблюдения», – сказал Инал Габлия.

Президент распорядился в приоритетном порядке оснастить системами видеонаблюдения сначала школы-интернаты, а затем все остальные школы Абхазии.

В ходе совещания также обсуждали трудности, с которыми сталкиваются учителя и ученики в образовательном процессе. Среди наиболее актуальных – нехватка педагогических кадров, проблема абхазского языка в садах и школах, состояние школ, дефицит школьных автобусов и проч.

Аслан Бжания, затрагивая вопрос загруженности школ, поручил сотрудникам отделов образования строго придерживаться принятых нормативов, обеспечить равномерное распределение учащихся в школах и классах.

«В классе, где учатся 40 учеников, ребенок не получит должного внимания, и будет страдать качество получаемых им знаний. О каком престиже школы можно говорить в таком случае?» – сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что большинство обозначенных в рамках данной встречи вопросов упираются в экономическую плоскость. Так, для решения вопроса нехватки учителей в школах, нужно повысить заработную плату, для проведения ремонта в учебных заведениях, оснащения классов необходимым инвентарем, для покупки школьных автобусов, улучшения качества сельских дорог, на все это нужны финансы.

Подводя итоги совещания, Аслан Бжания отметил, что, несмотря на то, что уже сделано немало, есть вопросы, требующие доработки. Глава государства дал поручение обеспечить максимальное решение данных вопросов до конца октября, чтобы наладить учебный процесс.

Также Бжания подчеркнул необходимость уделять внимание спортивному и духовно-нравственному воспитанию детей, чтобы уберечь их от пагубного влияния гаджетов и «улицы». Глава государства поручил взять под особый контроль состояние спортивных залов и площадок во всех школах республики. «Воспитание детей и здоровье нации – самые важные задачи, стоящие перед нашим государством», – подчеркнул президент.

Об этом сообщает сайт главы государства.