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Абхазия Информ

РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ОСНАСТИЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Новости Четверг, 14 сентября 2023 18:01
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РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ОСНАСТИЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. Министерство здравоохранения оснастило новым диагностическим оборудованием Республиканскую детскую больницу. Министр здравоохранения Эдуард Бутба проинспектировал работу медучреждения в новых технических условиях.

Детской больнице переданы: передвижной рентген-аппарат, электрогидравлический операционный стол, моечно-дезинфицирующий репроцессор, беспроводной дерматом, два видеогастроскопа, видеобронхоскоп, видеопроцессор эндоскопический, медицинская тележка, монитор медицинский, аквадистиллятор электрический, диагностический набор отоскопа.

Исполняющий обязанности главврача Инесса Камлиа отметила, что по части переданного оборудования сейчас идет этап монтажа.

«Как только мы закончим установку, начнем обучать средний медицинский персонал для работы, нам в этом поможет коллега-детский хирург, из Башкирии, который сейчас командирован в наше медучреждение», – сказала она.

Инесса Камлия подчеркнула, что отныне, в разы улучшится оказываемая медицинская помощь детям.

По словам министра, стоимость всего комплекса нового оборудования 9 млн 500 тысяч рублей, не учитывая ремонт и оснащение новой лаборатории.

«Мы знали, что детская больница нуждается в обновлении в техническом плане, особенно лаборатория. В прошлом году уже были закуплены биохимический и гематологический анализаторы, а также сопутствующее оборудование на общую сумму более 5 млн рублей. В этом году был закончен ремонт помещении для их установки. Сейчас лаборатория работает в тестовом режиме, и полноценно будет запущена в скором времени. Работа медучреждения должна выйти на новый уровень», – сказал Эдуард Бутба.

После того как лаборатория заработает, увеличится скорость проведения исследований и их объём.

«Можно будет проводить до 40 анализов за раз, в течение 5 минут ответы будут готовы. раньше родителям приходилось ждать ответы несколько часов», – проинформировал министра заведующий отделением лабораторной диагностики ДРБ Иван Бурбуниди.

Эдуард Бутба также обсудил с руководством больницы насущные проблемы. Это ремонт палат, и в целом, нескольких этажей больницы, и дооснащение некоторых отделений.

Об этом сообщает сайт Минздрава.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 14 сентября 2023 18:05

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