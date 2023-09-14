ИНФОРМАЦИЯ О МИНИРОВАНИИ ШКОЛЫ №2 г. СУХУМА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ
Новости Четверг, 14 сентября 2023 18:05
Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. В 12:00 в дежурную часть поступил анонимный звонок о заминировании здания 2-ой сухумской средней школы.
На место оперативно выехали представители СГБ, МВД и МЧС. Улицы вокруг здания школы оцепили сотрудники ГАИ. Была организована эвакуация детей и сотрудников школы.
Чуть позже министр по ЧС Лев Квициния сообщил, что все службы завершили проверку.
«Ничего не обнаружено, работы завершены, все разошлись. Информация была ложная», – сказал Квициния.
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