ИНФОРМАЦИЯ О МИНИРОВАНИИ ШКОЛЫ №2 г. СУХУМА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ

На место оперативно выехали представители СГБ, МВД и МЧС. Улицы вокруг здания школы оцепили сотрудники ГАИ. Была организована эвакуация детей и сотрудников школы.

Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. В 12:00 в дежурную часть поступил анонимный звонок о заминировании здания 2-ой сухумской средней школы.

Чуть позже министр по ЧС Лев Квициния сообщил, что все службы завершили проверку.

«Ничего не обнаружено, работы завершены, все разошлись. Информация была ложная», – сказал Квициния.