СНАЙПЕРЫ ЮВО В АБХАЗИИ ВЫПОЛНИЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВОК СВ-98, СВД И ВСС «ВИНТОРЕЗ»
Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. В рамках плановых полевых занятий по боевой подготовке снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы из снайперских винтовок СВ-98, Драгунова (СВД) и специальной снайперской винтовки (ВСС) «Винторез».
В ходе боевой подготовки военнослужащие ЮВО в составе снайперских пар отработали тактику уничтожения одиночных и групповых целей условного противника.
Заняв позиции для стрельбы, каждая снайперская пара в течение нескольких часов проводила разведку целей и определение расстояния до них с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3.
Обнаружив цель и определив установки для стрельбы, снайперы применяли тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 1 км.
Особое внимание в ходе занятий было уделено маскировке на побережье в песке и применению приборов наблюдения и разведки в условиях антиснайперских действий.
Об сообщает пресс-служба Южного военного округа.
Последнее от Super User
- ДЕНИС САМАНБА СТАЛ СЕРЕБРЯНЫМ ПРИЗЕРОМ ТРЕЙЛОВОГО ФЕСТИВАЛЯ
- ДТП В ОЧАМЧЫРСКОМ РАЙОНЕ И НОВОМ АФОНЕ
- ИНФОРМАЦИЯ О МИНИРОВАНИИ ШКОЛЫ №2 г. СУХУМА НЕ ПОДТВЕРДИЛАСЬ
- РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ДЕТСКУЮ БОЛЬНИЦУ ОСНАСТИЛИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ
- СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ГОТОВНОСТИ К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО 2023-2024 ГОДА