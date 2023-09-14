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Абхазия Информ

СНАЙПЕРЫ ЮВО В АБХАЗИИ ВЫПОЛНИЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВОК СВ-98, СВД И ВСС «ВИНТОРЕЗ»

Новости Четверг, 14 сентября 2023 18:27
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СНАЙПЕРЫ ЮВО В АБХАЗИИ ВЫПОЛНИЛИ БОЕВЫЕ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ВИНТОВОК СВ-98, СВД И ВСС «ВИНТОРЕЗ»

Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. В рамках плановых полевых занятий по боевой подготовке снайперы российской военной базы в Абхазии выполнили боевые стрельбы из снайперских винтовок СВ-98, Драгунова (СВД) и специальной снайперской винтовки (ВСС) «Винторез».

В ходе боевой подготовки военнослужащие ЮВО в составе снайперских пар отработали тактику уничтожения одиночных и групповых целей условного противника.

Заняв позиции для стрельбы, каждая снайперская пара в течение нескольких часов проводила разведку целей и определение расстояния до них с применением современных технических средств наблюдения и прицеливания, в том числе переносных лазерных приборов разведки ЛПР-3.

Обнаружив цель и определив установки для стрельбы, снайперы применяли тактику синхронного выстрела, поражая различные мишени на дальностях до 1 км.

Особое внимание в ходе занятий было уделено маскировке на побережье в песке и применению приборов наблюдения и разведки в условиях антиснайперских действий.

Об сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 14 сентября 2023 18:30

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