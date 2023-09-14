Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. Денис Саманба стал серебряным призером трейлового фестиваля Тинькофф Rosa Wild Trail 2023 на дистанции Stage 25 (12 км + 13 км) с общим набором 1820 метров.

«Второе место из 70 человек. Новый опыт, новые эмоции, новый уровень. Знаю, кто-то из вас этим вдохновляется. Это двигает меня вперед. Через два дня 36 километров с набором 3100 метров», – написал спортсмен в своем инстаграме.

Фестиваль прошел в минувшие выходные на курорте «Роза Хутор» в Сочи. Старт собрал около 1700 спортсменов, которые преодолели трассы различной сложности от 12 до 180 километров.