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Абхазия Информ

В ГАГРЕ СТАРТОВАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ «БИОСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АБХАЗОВ»

Новости Четверг, 14 сентября 2023 23:37
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В ГАГРЕ СТАРТОВАЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ «БИОСОЦИАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ АБХАЗОВ»

Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. В Гагре, в здании Гагрского гуманитарно-промышленного техникума при НИЦ «PONTO-CAUCASICA» стартовали исследования «Биосоциальный профиль абхазов». Исследования проводят специалисты Российской Академии Наук Центра кросс-культурной психологии и этологии человека Института этнологии и антропологии им. М. М. Миклухо-Маклая (г. Москва).

К участию приглашаются мужчины и женщины абхазской национальности в возрасте от 18 до 25 лет. Исследование займет около 2-х часов.

Каждый участник по прохождении исследования получит вознаграждение за свой вклад в науку в размере 500 руб.

Место проведения Гагра, Здание Гагрского гуманитарно-промышленного техникума им. Б. Г. Кехирипа, каб. 101. Адрес ул. Абазга дом 55/3.

Подробная информация для всех, кто желает принять участие в столь интересном научном исследовании по тел.: +79407704072.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Четверг, 14 сентября 2023 23:46

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