СОЗДАНЫ КАРТЫ РИСКОВ И ОПАСНОСТЕЙ НА РЕКАХ ГУМИСТА, БАСЛА И КОДОР

Сухум. 14 сентября 2023. Абхазия-Информ. В последние годы в Абхазии участились паводки, усугубились их экономические, социальные и экологические последствия. В этой ситуации расширение изменчивости климата и климатические изменения, которые ожидаются, приведут к тому, что паводки станут более частыми и масштабными. Вот почему так важно получить данные о факторах формирования и развития наводнений на приречных территориях и на их основе разработать рекомендации для необходимых мероприятий по регулированию русел рек.

В рамках проекта «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» специалисты Института Экологии Академии наук Абхазии проводят исследования гидрологических рисков на крупных реках республики.

Начальник отдела водных ресурсов и динамики береговых процессов Института экологии Роман Жиба рассказал о целях и задачах проекта, а также о ходе его реализации.

– Роман Юрьевич, расскажите в чем заключается проект по исследованию рисков на реках, и кто над ним работает?

– Эта работа направлена на анализ причин, формирования и развития паводков на реках Абхазии. В частности, рассматриваются масштабы и последствия вероятных наводнений на реках Гумиста, Басла и Кодор.

Важно было разработать научно обоснованные рекомендации по снижению рисков наводнений на селитебных территориях, а также по повышению устойчивости и защиты от затопления объектов социально-экономической инфраструктуры.

Команда Института экологии, участвующая в реализации проекта, состоит из специалистов различных квалификаций, преимущественно географических. Некоторые из них сочетают несколько специальностей географическое и экономическое, географическое и техническое образование, также прикладная математика, что важно в освоении геоинформационных технологий.

В составе команды проекта:

– начальник отдела водных ресурсов и динамики береговых процессов института экологии АНА Роман Жиба;

– заведующий лабораторией морской гидрографический полигон института экологии АНА Тимур Строчан;

– научный сотрудник отдела водных ресурсов и динамики береговых процессов института экологии АНА Иван Нешенко;

– старший лаборант лаб. экзогенных процессов Родион Авидзба.

– Какие первоочередные задачи стоят перед командой в рамках работы над проектом?

– Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: В первую очередь, необходимо было рассмотреть условия развития, факторы и закономерностей формирования наводнений на реках Абхазии. К ним относятся количество атмосферных осадков, инженерные сооружения в русловой зоне, плановые деформации русла (извилистость), угол уклона и шероховатость русла нижнего течения реки.

Затем нужно было построить компьютерно-имитационную модель наводнений, с помощью которой проводится оценка масштабов наводнений.

Также нужно было рассчитать пропускную способность русел рек, по данным компьютерно-имитационной модели и экспедиционных исследований выявить роль мостовых конструкций в изменении уровня воды в экстремальных метеорологических условиях.

А также выявить различные стороны воздействия антропогенного фактора, и как следствие степени повышения рисков наводнений.

Кроме того, перед командой стояла задача выполнить оценку социально-экономического ущерба, которые наносят наводнения населению и городскому хозяйству, инфраструктуре.

Составить карты гидрологических рисков и опасностей.

Рассмотреть необходимые мероприятия по регулированию русла с целью снижения ожидаемого ущерба от наводнений.

И уже на завершающем этапе внедрить системы раннего оповещения для населения, проживающих в зонах высоким риском наводнений.

– На какой стадии реализации сейчас проект? Что уже сделано, а что планируется?

– В настоящее время проект на стадии завершения. За период проведенных исследований на реках Гумиста, Кодор и Басла были проведены необходимые научные изыскания.

– В чем, на ваш взгляд, важность и значение этого проекта для Абхазии?

– Гидрографическая сеть Абхазии хорошо развита, общее количество рек составляет 120. Этому способствует горный рельеф и большое количество осадков. Важно отметить, что наиболее существенным фактором участившихся наводнения является рост общего среднегодового количества и интенсивности дождевых осадков.

Практическая значимость результатов данного проекта заключается в том, что будут получены обоснованные данные о ключевых факторах формирования и развития наводнения на приречных территориях.

Полученные данные путем модельных реконструкций наводнений носит характер предельно наглядный, картирований, указывающий на существующие причины с привязкой к определенным локациям русла.

Модели позволили разработать карты рисков и опасности, которые предоставляют информацию о распределении факторов ущерба или риска в пространстве. Карты составлены так, чтобы обеспечить их понимание различными заинтересованными сторонами, что позволит им выбрать наиболее целесообразные меры.

На основе полученной информации разработаны рекомендации, которые могут быть использованы в работе административными органами и службами РА в разработке необходимых мероприятий по регулированию русла реки Басла с целью снижения социально-экономического ущерба городскому хозяйству и инфраструктуре. Также, управление землепользованием в затопляемых зонах, включая запрещение или ограничение деятельности, повышающей риски.

Прикладным результатом работы является решение задачи зонирования береговых территорий по степени опасности и выделить паводкоопасные зоны с наибольшим риском, на их основе возможно произвести оценку земель и разработать кадастр (стоимости земель, страхования рисков, оценка вероятности ущерба).

Проект «Повышение устойчивости населения к климатическим рискам» – IRCCR (Improved Resilience of Communities to Climate Risks) действует в Абхазии с 2020 года. Его реализует Программа развития ООН при финансовой поддержке Шведского агентства по международному развитию – SIDA.

В рамках IRCCR в Абхазии:

– открываются экологические клубы для детей,

– создаются учебные пособия для этих клубов,

– устанавливаются датчики подъема воды на реках,

– абхазские экологи проходят обучение и получают современное оборудование для мониторинга крупных рек

– ведется сбор научных погодных данных и с учетом этих данных моделируют наводнения

– создаются пункты оказания временной помощи населению с случае наводнений

– школьников обучают оказанию первой помощи

– приобретаются дорогостоящие шредер-машины для предприятий и многое другое.

Различные направления IRCCR осуществляют Институт Экологии Абхазии, международная организация World Vision, Общественная организация «Апсабара», а с 2023 года еще и Сухумский Дом Юношества, фонд KAB-групп и Abkhaz Desk.

Проект IRCCR – первая масштабная попытка в Абхазии работать в направлении адаптации населения к климатическим рискам. Это – возможность более широко обсуждать эту тему, поддержать профессионалов и активистов, кому не безразличны проблемы экологии.