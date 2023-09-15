ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ НЕДОНОШЕННЫМ ДЕТЯМ, ИХ РАЗВИТИЕ И ВЫХАЖИВАНИЕ ОБСУДИЛИ ГИНЕКОЛОГИ АБХАЗИИ И РОССИИ НА СЕМИНАРЕ В СОЧИ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Общероссийский научно-практический семинар «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» прошел в Сочи. В нем приняли участие абхазские врачи. О том, как прошел семинар и какие новшества усвоили абхазские врачи, в интервью «Апсны.Иахьа» рассказала врач акушер-гинеколог Виктория Воробьева.

Она отметила, что семинар проходил с 8 по 11 сентября, и врачи из Абхазии не в первый раз были его участниками.

«Уже 12 лет подряд по инициативе главного акушера – гинеколога Риты Трапш врачи Абхазии участвуют в этом семинаре. Этот конгресс международного значения. На нем обсуждаются самые современные проблемы репродуктивного здоровья, участвуют международные эксперты с разных уголков нашей земли. На семинаре можно было задать любые интересующие вопросы, получить исчерпывающие ответы, а также практические навыки по той или иной проблеме», – сказала Воробьева.

По ее словам, команда акушеров – гинекологов и неонатологов Абхазии всегда идет в ногу с реалиями акушеро-гинекологической и педиатрической практики.

«Нами были созданы клинические протоколы, которыми мы пользуемся в ежедневной практике, они составлены по Международным стандартам ВОЗ. Около 10 лет мы постоянно выписываем на адрес родительного дома города Сухум журнал «Статус-презентс», где также отражаются все современные тенденции оказания помощи мамам и детям», – сказала доктор.

Воробьева отметила, что на конгрессе поднимались вопросы о предгравидарной подготовке родителей к будущей беременности, об антивозрастном направлении в медицине, о развитии технологий, связанных с сохранением здоровья, а также о малоинвазивных вмешательствах для сохранения репродуктивной функции:

«Очень много было вопросов по эстетической гинекологии, по тематике оказания помощи недоношенным детям, по развитию технологий выхаживания таких малышей и переводу их на второй этап выхаживания», – подчеркнула Воробьева.

«Посетив очередной раз конгресс, можно сделать вывод, что только командная работа, совмещение врачей различных специальностей могут помочь нам в ежедневной практике для улучшения качества оказываемых услуг. Это и акушеры-гинекологи, и неонатологи, и педиатры, а также врачи узких специальностей, таких как неврология, терапия, урология.

Основное направление оказания помощи пациентам на сегодняшний день – это слаженная командная работа, которая всегда была у нас и будет еще больше налаживаться в современных реалиях», – подытожила Воробьева.

В семинаре всего из Абхазии участвовал 21 врач из Сухума, Очамчыры, Ткуарчала, Гала и Гудауты. Те, кто не смог приехать, принимали участие в режиме онлайн.