64 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ШКОЛ АБХАЗИИ
Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Начальник УКС Абхазии Тимур Агрба рассказал «Апсны.Иахьа» о ремонтно-восстановительных работах, которые были профинансированы из Республиканского бюджета в 2023 году. По его словам, в 2023 году велись ремонтно-восстановительные работы на общую сумму 64 млн рублей.
«За летний период завершены ремонтно-восстановительные работы в Сухумской средней школе №1 им. Б. В. Шинкуба, в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания, в Абхазском государственном лицее-интернате им. К. Ф. Дзидзария, в Калдахуарской школе-интернате, в школе с. Аракич, в Моквской средней школе №1 и №2, в детском саду «Мрамза» в Гагрском районе, в Гудаутской средней школе №5, в детском саду «Кубрыц», – сказал Тимур Агрба.
В 2023 году правительством увеличены расходы на ремонт общеобразовательных учреждений. По словам главы Управления капитального строительства Тимура Агрба, на проведение ремонтно-восстановительных работ в образовательных учреждениях страны в 2022 году было потрачено 47 млн рублей, а в 2023 году было подписано контрактов на сумму 64 млн руб, в основном все эти работы были завершены к началу учебного года.
Перечень объектов:
Сухум
Ремонт спортзала в СОШ №7 по ул. Заречная 3;
Ремонт класса в СОШ №1 им. Шинкуба.
Гудаутский район
Ремонт учебного класса и коридора СОШ №5 г. Гудаута;
Ремонтные работы в СОШ 5 в г. Гудаута, дополнительные работы.
Гагрский район
Ремонт в ДОУ в г. Пицунда, дополнительные работы;
Сети внешнего электроснабжения детского сада, расположенного в г. Пицунда ул. Гочуа;
Строительство детской площадки на территории Парка Славы. Лидзавское шоссе;
Строительство детской площадки в ДОУ Алашара в г.Пицунда.
Очамчырский район
Капитальный ремонт кровли в СОШ в селе Атара;
Капитальный ремонт забора СОШ в с. Гуп;
Ремонт спортивного зала в СОШ с. Джал;
Капитальный ремонт кровли СОШ им. А.Е. Ласурия в селе Кындыг;
Ремонтные работы в СОШ в с.Баслаху
Ремонт забора и замена входных дверей в СОШ №1 с. Кутол
Ремонт здания ср. школы в с. Атара Абхазская Очамчырского района. Электромонтажные работы
Ткуарчалский район
Строительство детской площадки по ул.Нартов д.7;
Строительство детской площадки в п.Акармара р-н Джантуха;
Ремонтные работы в здании школы с .Агубедия;
Ремонтные работы в спортзале средней школы №4 им Б.Шинкуба;
Строительство детской площадки по ул.Абжуйская д.15.
Галский район:
Ремонтные работы в СОШ №1.
Гулрыпшский район
Строительство детской площадки в ДОУ Куараса в с.Дранда;
Строительство забора в Цанбекуарской СОШ в с. Пшап.