64 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО ПРАВИТЕЛЬСТВОМ НА РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ШКОЛ АБХАЗИИ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Начальник УКС Абхазии Тимур Агрба рассказал «Апсны.Иахьа» о ремонтно-восстановительных работах, которые были профинансированы из Республиканского бюджета в 2023 году. По его словам, в 2023 году велись ремонтно-восстановительные работы на общую сумму 64 млн рублей.

«За летний период завершены ремонтно-восстановительные работы в Сухумской средней школе №1 им. Б. В. Шинкуба, в Республиканской детско-юношеской спортивной школе бокса, борьбы и тяжелой атлетики имени Владимира Маршания, в Абхазском государственном лицее-интернате им. К. Ф. Дзидзария, в Калдахуарской школе-интернате, в школе с. Аракич, в Моквской средней школе №1 и №2, в детском саду «Мрамза» в Гагрском районе, в Гудаутской средней школе №5, в детском саду «Кубрыц», – сказал Тимур Агрба.

В 2023 году правительством увеличены расходы на ремонт общеобразовательных учреждений. По словам главы Управления капитального строительства Тимура Агрба, на проведение ремонтно-восстановительных работ в образовательных учреждениях страны в 2022 году было потрачено 47 млн рублей, а в 2023 году было подписано контрактов на сумму 64 млн руб, в основном все эти работы были завершены к началу учебного года.

Перечень объектов:

Сухум

Ремонт спортзала в СОШ №7 по ул. Заречная 3;

Ремонт класса в СОШ №1 им. Шинкуба.

Гудаутский район

Ремонт учебного класса и коридора СОШ №5 г. Гудаута;

Ремонтные работы в СОШ 5 в г. Гудаута, дополнительные работы.

Гагрский район

Ремонт в ДОУ в г. Пицунда, дополнительные работы;

Сети внешнего электроснабжения детского сада, расположенного в г. Пицунда ул. Гочуа;

Строительство детской площадки на территории Парка Славы. Лидзавское шоссе;

Строительство детской площадки в ДОУ Алашара в г.Пицунда.

Очамчырский район

Капитальный ремонт кровли в СОШ в селе Атара;

Капитальный ремонт забора СОШ в с. Гуп;

Ремонт спортивного зала в СОШ с. Джал;

Капитальный ремонт кровли СОШ им. А.Е. Ласурия в селе Кындыг;

Ремонтные работы в СОШ в с.Баслаху

Ремонт забора и замена входных дверей в СОШ №1 с. Кутол

Ремонт здания ср. школы в с. Атара Абхазская Очамчырского района. Электромонтажные работы

Ткуарчалский район

Строительство детской площадки по ул.Нартов д.7;

Строительство детской площадки в п.Акармара р-н Джантуха;

Ремонтные работы в здании школы с .Агубедия;

Ремонтные работы в спортзале средней школы №4 им Б.Шинкуба;

Строительство детской площадки по ул.Абжуйская д.15.

Галский район:

Ремонтные работы в СОШ №1.

Гулрыпшский район

Строительство детской площадки в ДОУ Куараса в с.Дранда;

Строительство забора в Цанбекуарской СОШ в с. Пшап.