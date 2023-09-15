ПАЛОМНИЧЕСКАЯ ПОЕЗДКА В БЕДИЙСКИЙ СОБОР

Наместником монастыря, иеродиаконом Давидом (Сарсания) было совершен молебен и литания вокруг собора канона.

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники и прихожане Ново-Афонского монастыря совершили паломническую поездку в с. Агубедиа Ткуарчалского района к храму в честь Влахернской иконы Пресвятой Богородицы.

Бедийский собор был построен в 999 году абхазским царём Багратом IІI в честь Влахернской иконы Божией Матери, в нем же находится его усыпальница.

О Бедийском соборе летописи сообщают следующее: «Если кто-либо изъявит желание испытать и разуметь степень величия его, пусть в первую очередь узреет великолепие Бедийской церкви и по ней поймёт, что не было другого (подобного) царя в Картли и Абхазии».

В первой половине ХІ века, в правление царя Баграта ІѴ Куропалата в этом храме хранилась часть Пояса Пресвятой Богородицы, переданная в Абхазию в качестве приданного с племянницей византийского императора Романа ІІІ Аргира.