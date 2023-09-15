МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Рейд по предупреждению и профилактике правонарушений в республике.проходил под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут и его заместителя Беслана Чкадуа.

Уже несколько месяцев сотрудники милиции работают без выходных дней, в преддверие мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, режим несения службы личного состава будет усилен.