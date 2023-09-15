МВД АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЕТ УСИЛЕННЫЕ РЕЙДЫ
Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Рейд по предупреждению и профилактике правонарушений в республике.проходил под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут и его заместителя Беслана Чкадуа.
Уже несколько месяцев сотрудники милиции работают без выходных дней, в преддверие мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и Независимости, режим несения службы личного состава будет усилен.
Рейдовые мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений на дорогах страны проводятся ежедневно, и ежедневно сотрудники милиции выявляют случаи управления автомобилем в нетрезвом состоянии.
По результатам профмероприятий выявлено нетрезвых 10 водителей. Все они после освидетельствования лишены права управления транспортом на 6 месяцев и подвергнуты административному штрафу в 30 тысяч рублей.
Особое внимание сотрудники уделяют автомобилям с затонированными лобовыми стеклами, затемнение которых запрещено законом. Таким образом, сотрудниками было растонировано 30 автомобилей. Всего выявлено 232 административных правонарушений.
Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме. МВД напоминает, основной целью сотрудников является снижение количества нарушений ПДД и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.
Об этом сообщает сайт МВД.