Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Троим гражданам вменяется сбыт средств в особо крупном размере. Данные лица, по предварительному сговору незаконно приобрели наркотическое средство с целью его дальнейшего сбыта, путем скрытого размещения в потайных местах. Они были задержаны с поличным сотрудниками УКОН МВД.

При личном досмотре гражданина Таджикистана Амирова Фаруха Мирзалиевича, 2002 г.р. из ручной клади были изъяты заизолированные свертки в количестве 39 штук. В свертках находилось наркотическое средство метадон массой более 20 граммов.

У второго задержанного – Абдурахмонова Шахмансура Сайдахметовича, 1998 г.р. гражданина Республики Таджикистан, также изъято 39 аналогично упакованных свертков, которые он хранил при себе в одном из отсеков поясной сумки. Масса средства составила 20,143 грамма.

Участие в преступной группе гражданина Республики Туркменистан Джуманьязова Синичбека Куандеп-оглы заключалось, как пояснил задержанный, в совместном осуществлении тайных закладок.

Ранее сделанные закладки с наркотическим веществом, которые успели организовать задержанные, сотрудники УКОН изъяли в потайных местах в Сухуме.

С участием задержанных были обследованы участки местности прилегающие к Сухумскому железнодорожному вокзалу, где были обнаружены свертки с наркотическим средством.

Свой преступный умысел данные граждане осуществляли во дворах многоквартирных домов в центре столицы по ул. Агумаа, в районе Инфекционной больницы. 10 закладок, недошедших до конечного пользователя – изъяты.

Согласно экспертным исследованиям, общая масса наркотического вещества составила порядка 46 граммов метадона.

Уголовное дело возбужденное в отношении Абдурахмонова Шахмансура, Амирова Фаруха и Джуманьязова Синичбека по признакам состава преступления находится в производстве следственного отдела столичного УВД.

Суд города Сухум удовлетворил ходатайство органа предварительного расследования об избрании меры пресечения в отношении данных лиц в виде содержания их под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.