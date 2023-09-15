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Абхазия Информ

ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ САН-ПАУЛУ

Новости Пятница, 15 сентября 2023 17:43
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ТПП АБХАЗИИ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН-ВСТРЕЧЕ ТОРГОВОЙ ПАЛАТЫ САН-ПАУЛУ

Сухум. 15 сентября 2023. Абхазия-Информ. Сотрудники Управления внешних связей и инвестиций Торгово-промышленной палатой Абхазии приняли участие в онлайн-встрече с коллегами из Торговой палаты Сан-Паулу (Бразилия). Встреча прошла в целях укрепления торговых связей и развития внешнеэкономического сотрудничества между Абхазией и Сан-Паулу, поиска путей взаимодействия между представителями бизнеса обеих сторон.

В рамках встречи ее участники обсудили вопросы внешней торговли, обменялись мнениями, опытом работы в данной сфере, рассмотрели вопросы дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между палатами, а также обменялись информацией по товарообороту обеих стран. При этом было подчеркнуто, что Бразилия, в 2022 году вошла в десятку торговых партнеров Республики Абхазия.

Кроме того, обсуждались инвестиционная привлекательность, туристический потенциал, экспортные и импортные позиции, коммерческие предложения и экономический сектор обеих стран.

По итогам мероприятия, стороны договорились о дальнейшем продвижении озвученных предложений, а также подписании Меморандума о намерениях.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 15 сентября 2023 18:03

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